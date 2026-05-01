CorFio: “Assenza Kean spiegata con chiarezza. Ecco quando torna in campo”

Lunedì Kean salterà la sesta gara consecutiva, Conference inclusa, dopo i 72 minuti di Verona successivi alla sconfitta contro la Bosnia

Redazione VN 1 maggio - 08:02

Moise Kean non sarà del gruppo viola che lunedì all’Olimpico affronterà la Roma. Fin qui niente di strano, tanto più per un calciatore infortunato, la novità semmai è che stavolta ad annunciare la sua assenza è stato il club stesso, con una nota pubblicata nel pomeriggio di ieri. «Acf Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla società — si legge nel comunicato — Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l’iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10.30».

Kean via — Stavolta però, ad allontanare il centravanti dal mondo viola, è un lieto evento visto che diventerà padre per la seconda volta. La Fiorentina così ha consentito alla punta della Nazionale di raggiungere la compagna per seguire da vicino il parto del suo secondo figlio, anticipando la decisione e scegliendo quella chiarezza venuta meno domenica, quando la sua assenza al Franchi aveva fatto parecchio discutere. Già in passato la società viola aveva comunicato di aver concesso un permesso al suo centravanti: nella scorsa stagione abbandonò il ritiro di Cagliari per «motivi personali» e al termine dell’anno scorso con un «permesso non rinviabile».

Chiarezza — Per la verità l’ultima versione ufficiale (postuma) sui motivi dell’assenza in tribuna con il Sassuolo, ovvero le doppie sedute di terapie da sostenere al Viola Park, non aveva troppo convinto e forse anche per questo stavolta la Fiorentina ha scelto la massima trasparenza possibile pur mantenendo la privacy nei confronti del proprio tesserato. E mentre qualche tifoso non ha preso bene un’altra partenza in un finale di campionato contraddistinto dalla lontananza dal campo (lunedì Kean salterà la sesta gara consecutiva, Conference inclusa, dopo i 72 minuti di Verona successivi alla sconfitta contro la Bosnia) restano intatte le speranze di rivederlo in campo con il Genoa, domenica 10 maggio al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.