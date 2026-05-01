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La Nazione

Nazione: “Gudmundsson, Paratici fa il prezzo. E una big di Serie A osserva”

Nazione: “Gudmundsson, Paratici fa il prezzo. E una big di Serie A osserva” - immagine 1
La Fiorentina fa il prezzo per Albert Gudmundsson, nel mentre la Roma di Gasperini potrebbe tornare alla carica
Redazione VN

Cedere Albert Gudmundsson non sarà una passeggiata. Anche perché il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e che di conseguenza questo spinge e spingerà il club a presentare a chiunque un cartellino-prezzo importante (non meno di una quindicina di milioni).

Gudmundsson da Gasp

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Detto ciò, comunque, non è un segreto che anche la scorsa estate la Roma aveva manifestato un certo interesse nella direzione dell’islandese.

Addio possibile

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Il che autorizza gli operatori di mercato a immaginare che, visto anche le problematiche di rendimento in viola, Gud possa di nuovo finire nel mirino di qualcuno (la Roma in primis) e diventare a suo modo un colpo di mercato che possa accendere la prossima estate degli affari. Lo scrive la Nazione.

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