Cedere Albert Gudmundsson non sarà una passeggiata. Anche perché il giocatore ha un contratto importante con la Fiorentina e che di conseguenza questo spinge e spingerà il club a presentare a chiunque un cartellino-prezzo importante (non meno di una quindicina di milioni).
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Gudmundsson, Paratici fa il prezzo. E una big di Serie A osserva”
La Nazione
Nazione: “Gudmundsson, Paratici fa il prezzo. E una big di Serie A osserva”
La Fiorentina fa il prezzo per Albert Gudmundsson, nel mentre la Roma di Gasperini potrebbe tornare alla carica
Gudmundsson da Gasp—
Detto ciò, comunque, non è un segreto che anche la scorsa estate la Roma aveva manifestato un certo interesse nella direzione dell’islandese.
Addio possibile—
Il che autorizza gli operatori di mercato a immaginare che, visto anche le problematiche di rendimento in viola, Gud possa di nuovo finire nel mirino di qualcuno (la Roma in primis) e diventare a suo modo un colpo di mercato che possa accendere la prossima estate degli affari. Lo scrive la Nazione.
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