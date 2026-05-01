Moise Kean ha affrontato un’annata difficile, condizionata dai problemi alla tibia e da un rendimento in termini di gol lontano da quello dell’anno scorso. Il calvario di Kean, cominciato con un problema alla caviglia rimediato in Nazionale a metà ottobre, ha significato 15 gare saltate tra Fiorentina e Nazionale (16 con quella di lunedì per oltre 70 giorni complessivi) mentre gli 8 gol segnati tra campionato e coppe sono un bottino diverso dai 25 della passata stagione.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Kean flop, Paratici riflette. Attesa per offerte arabe o dall’estero”
Kean out—
Insomma non si chiude nel migliore dei modi il secondo anno in viola di Kean, non solo l’attaccante più prolifico ma pure il più pagato, un aspetto che obbligherà il ds viola Paratici a valutare attentamente il suo futuro. Con una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile nelle prime due settimane di luglio, il destino di Kean è un’incognita, anche perché i tanti stop di questa stagione rischiano di ridurre eventuali pretendenti.
Milan o estero—
Mentre le voci che davano il Milan di Allegri interessato hanno perso consistenza resta da capire se come la scorsa estate si farà vivo qualche club straniero, o arabo, e pure quali saranno le reali intenzioni di Kean, che intanto però si consola con la gioia di una nuova paternità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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