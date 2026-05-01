CorFio: “Kean flop, Paratici riflette. Attesa per offerte arabe o dall’estero”

Moise Kean ha affrontato un’annata difficile, condizionata dai problemi alla tibia e da un rendimento in termini di gol lontano da quello dell’anno scorso. Il calvario di Kean, cominciato con un problema alla caviglia rimediato in Nazionale a metà ottobre, ha significato 15 gare saltate tra Fiorentina e Nazionale (16 con quella di lunedì per oltre 70 giorni complessivi) mentre gli 8 gol segnati tra campionato e coppe sono un bottino diverso dai 25 della passata stagione.