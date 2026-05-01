Paolo Vanoli si allontana sempre di più dalla panchina della Fiorentina. Fabio Paratici a fine mese deciderà chi sarà il nuovo allenatore, ma non prima di essersi confrontato con l'attuale tecnico. La sensazione è che la dirigenza viola voglia fare un passo in avanti, cambiando volto per la panchina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli salva una Fiorentina messa male. Impresa notevole, ma andrà via”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Vanoli salva una Fiorentina messa male. Impresa notevole, ma andrà via”
Paolo Vanoli non sarà l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Paratici vuole andare avanti e trovare un nome nuovo
Grosso—
Il primo nome rimane quello di Fabio Grosso del Sassuolo. E la Gazzetta dello Sport, che lo definisce "scelta giusta", si sofferma sul lavoro svolto da Paolo Vanoli. Il noto quotidiano difende quanto fatto dall'ex Torino, salvando una Fiorentina disastrosa.
Vanoli—
Paolo Vanoli ha quasi salvato la Fiorentina, impresa notevole perché i viola erano messi malissimo. Ma a quanto pare saluterà, il club cerca un profilo diverso: Fabio Grosso ha riportato il Sassuolo in alto e potrebbe essere l'uomo giusto.
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