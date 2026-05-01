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Gazzetta: “Vanoli salva una Fiorentina messa male. Impresa notevole, ma andrà via”

Fabio Paratici Paolo Vanoli
Paolo Vanoli non sarà l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Paratici vuole andare avanti e trovare un nome nuovo
Redazione VN

Paolo Vanoli si allontana sempre di più dalla panchina della Fiorentina. Fabio Paratici a fine mese deciderà chi sarà il nuovo allenatore, ma non prima di essersi confrontato con l'attuale tecnico. La sensazione è che la dirigenza viola voglia fare un passo in avanti, cambiando volto per la panchina.

Grosso

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Il primo nome rimane quello di Fabio Grosso del Sassuolo. E la Gazzetta dello Sport, che lo definisce "scelta giusta", si sofferma sul lavoro svolto da Paolo Vanoli. Il noto quotidiano difende quanto fatto dall'ex Torino, salvando una Fiorentina disastrosa.

Vanoli

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Paolo Vanoli ha quasi salvato la Fiorentina, impresa notevole perché i viola erano messi malissimo. Ma a quanto pare saluterà, il club cerca un profilo diverso: Fabio Grosso ha riportato il Sassuolo in alto e potrebbe essere l'uomo giusto.

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