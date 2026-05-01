CorSport: “La mossa tattica di Vanoli per ovviare alle assenze con la Roma”

Sono ancora tante le assenze in casa Fiorentina: da Parisi a Gosens, passando per Fortini. Vanoli studia la mossa tattica

Redazione VN 1 maggio - 06:01

Il Corriere dello Sport si sofferma sugli infortuni in casa Fiorentina. Il conto (negativo) di chi era assente e lo sarà ancora si chiude con Fortini, mentre un discorso a parte meritano Parisi e Gosens che ieri come mercoledì hanno svolto soltanto una parte di allenamento in gruppo: nel loro caso, e soprattutto in quello dell'esterno ex Empoli, una forma naturale di cautela potendo sfruttare il giorno in più per arrivare al posticipo serale e averli entrambi tra i convocati.

Parisi e Gosens — Ma ad ora è più una speranza che un obiettivo e il passaggio dirimente sarà la seduta odierna: con Parisi e Gosens allineati ai compagni, almeno la panchina diventa quasi certa e per il primo si tratterebbe del ritorno a distanza di un mese e mezzo da Fiorentina-Inter, ultima partita disputata lo scorso 22 marzo.

Ranieri — Comunque sia, salvo accelerazioni improvvise nel recupero, il traguardo massimo per entrambi è la convocazione e allora Vanoli si sta già cautelando con una soluzione differente da quella scelta per il Sassuolo: allora Balbo terzino sinistro, ma il giovane venezuelano è uscito per un fastidio muscolare che lo sta condizionando e il succitato rientro di Pongracic potrebbe suggerire al tecnico di spostare Ranieri sulla fascia sinistra fin dal primo minuto, con uno tra Comuzzo e Rugani nel mezzo accanto al croato.