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Gazzetta: “Conferma Vanoli difficile. Attenzione a un nome a sorpresa di Paratici”

Fabio Paratici Paolo Vanoli
Paolo Vanoli si allontana sempre di più dalla panchina della Fiorentina. Nel mentre Firenze spera in un nome a sorpresa di Paratici
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro allenatore della Fiorentina. In città c'è sempre l'attesa per un nome a sorpresa, che possa stupire Firenze.

Paratici

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Fabio Paratici ha conoscenze e una visione in grado di prendere un profilo che possa entusiasmare la piazza e avere la giusta esperienza per rilanciare sogni e ambizioni.

Vanoli

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Paolo Vanoli intanto ha il merito di aver trascinato la squadra verso la salvezza, ha portato a termine la missione che gli era stata affidata a novembre (dopo l'esonero di Stefano Pioli) e nelle 15 gare del girone di ritorno ha conquistato 24 punti, tuttavia a ora appare difficile una sua conferma, anche se nulla può essere dato per scontato.

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