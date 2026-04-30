Fabio Paratici ha conoscenze e una visione in grado di prendere un profilo che possa entusiasmare la piazza e avere la giusta esperienza per rilanciare sogni e ambizioni.

Vanoli

Paolo Vanoli intanto ha il merito di aver trascinato la squadra verso la salvezza, ha portato a termine la missione che gli era stata affidata a novembre (dopo l'esonero di Stefano Pioli) e nelle 15 gare del girone di ritorno ha conquistato 24 punti, tuttavia a ora appare difficile una sua conferma, anche se nulla può essere dato per scontato.