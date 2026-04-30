La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro allenatore della Fiorentina. In città c'è sempre l'attesa per un nome a sorpresa, che possa stupire Firenze.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Conferma Vanoli difficile. Attenzione a un nome a sorpresa di Paratici”
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Gazzetta: “Conferma Vanoli difficile. Attenzione a un nome a sorpresa di Paratici”
Paolo Vanoli si allontana sempre di più dalla panchina della Fiorentina. Nel mentre Firenze spera in un nome a sorpresa di Paratici
Paratici—
Fabio Paratici ha conoscenze e una visione in grado di prendere un profilo che possa entusiasmare la piazza e avere la giusta esperienza per rilanciare sogni e ambizioni.
Vanoli—
Paolo Vanoli intanto ha il merito di aver trascinato la squadra verso la salvezza, ha portato a termine la missione che gli era stata affidata a novembre (dopo l'esonero di Stefano Pioli) e nelle 15 gare del girone di ritorno ha conquistato 24 punti, tuttavia a ora appare difficile una sua conferma, anche se nulla può essere dato per scontato.
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