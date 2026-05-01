Nazione: “Stallo Dodò-Fiorentina. Gasperini lo allenerebbe volentieri”

Lunedì arriva la Roma di Gasperini , che nel mentre osserva con attenzione Dodò . Esterno di copertura e di spinta, in affanno in questa stagione disastrata della Fiorentina, il brasiliano è sicuramente un giocatore che Gasp allenerebbe volentieri e al quale consegnerebbe la corsia di destra della sua squadra.

Addio Dodò

Poi, al netto delle questione tecnico-tattiche, di sicuro c’è che il contratto in scadenza e le poche sensazioni positive nella direzione del suo rinnovo, Dodò è un giocatore che può concretamente essere al centro di situazioni di mercato alla fine del campionato. E la Roma sarebbe una di queste situazione. Lo scrive la Nazione.