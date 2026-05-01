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Nazione: “Stallo Dodò-Fiorentina. Gasperini lo allenerebbe volentieri”

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Gasperini ha messo gli occhi su Dodò. A fine stagione la Roma potrebbe tentare l'affondo, con il rinnovo del brasiliano bloccato
Redazione VN

Lunedì arriva la Roma di Gasperini, che nel mentre osserva con attenzione Dodò. Esterno di copertura e di spinta, in affanno in questa stagione disastrata della Fiorentina, il brasiliano è sicuramente un giocatore che Gasp allenerebbe volentieri e al quale consegnerebbe la corsia di destra della sua squadra.

Addio Dodò

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Poi, al netto delle questione tecnico-tattiche, di sicuro c’è che il contratto in scadenza e le poche sensazioni positive nella direzione del suo rinnovo, Dodò è un giocatore che può concretamente essere al centro di situazioni di mercato alla fine del campionato. E la Roma sarebbe una di queste situazione. Lo scrive la Nazione.

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