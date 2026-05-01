Lunedì arriva la Roma di Gasperini, che nel mentre osserva con attenzione Dodò. Esterno di copertura e di spinta, in affanno in questa stagione disastrata della Fiorentina, il brasiliano è sicuramente un giocatore che Gasp allenerebbe volentieri e al quale consegnerebbe la corsia di destra della sua squadra.
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La Nazione
Nazione: “Stallo Dodò-Fiorentina. Gasperini lo allenerebbe volentieri”
Gasperini ha messo gli occhi su Dodò. A fine stagione la Roma potrebbe tentare l'affondo, con il rinnovo del brasiliano bloccato
Addio Dodò—
Poi, al netto delle questione tecnico-tattiche, di sicuro c’è che il contratto in scadenza e le poche sensazioni positive nella direzione del suo rinnovo, Dodò è un giocatore che può concretamente essere al centro di situazioni di mercato alla fine del campionato. E la Roma sarebbe una di queste situazione. Lo scrive la Nazione.
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