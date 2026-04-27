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Il Messaggero: “Gasperini cerca rinforzi per le fasce. Dodò nel mirino giallorosso”

Il Messaggero: “Gasperini cerca rinforzi per le fasce. Dodò nel mirino giallorosso” - immagine 1
La Roma valuta Dodo della Fiorentina per rinforzare le fasce difensive: il terzino brasiliano non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo
Redazione VN

Dopo la fase di cambiamenti che ha portato alle partenze di Claudio Ranieri e Frederic Massara, la Roma sta iniziando a programmare la nuova stagione insieme a Gian Piero Gasperini. Tra le richieste principali dell’allenatore ci sono uno o due rinforzi sulle fasce difensive.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, tra i nomi valutati dal club giallorosso c’è anche Dodò, terzino destro brasiliano della Fiorentina.

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Il giocatore, andrà in scadenza nel 2027 e non ha ancora raggiunto un’intesa con la società viola per il rinnovo del contratto, una situazione che si trascina già dalla scorsa stagione.

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