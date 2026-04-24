Il futuro di Daniele Rugani alla Fiorentina resta incerto e legato a una specifica clausola nel contratto con la Juventus: l’obbligo di riscatto a 2 milioni di euro scatterà solo al raggiungimento della quinta presenza da almeno 45 minuti. Al momento, il difensore ha collezionato solo due dei gettoni necessari e, sebbene la società viola conservi comunque un diritto di riscatto opzionale, la sensazione prevalente è che il giocatore non abbia convinto l'ambiente e sia destinato a tornare a Torino a fine stagione.