Il futuro di Daniele Rugani alla Fiorentina resta incerto e legato a una specifica clausola nel contratto con la Juventus: l’obbligo di riscatto a 2 milioni di euro scatterà solo al raggiungimento della quinta presenza da almeno 45 minuti. Al momento, il difensore ha collezionato solo due dei gettoni necessari e, sebbene la società viola conservi comunque un diritto di riscatto opzionale, la sensazione prevalente è che il giocatore non abbia convinto l'ambiente e sia destinato a tornare a Torino a fine stagione.
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Rugani e un riscatto che si allontana. CorSport: non ha convinto
Daniele Rugani si allontana sempre di più dalla Fiorentina. Il suo riscatto sembra oggi piuttosto improbabile
Nelle restanti cinque partite di campionato, Rugani dovrà cercare di ribaltare le gerarchie di Paolo Vanoli, che finora gli ha preferito profili come Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Se il traguardo delle presenze non venisse tagliato e la Fiorentina decidesse di non investire sul classe '94, l'ipotesi di un contratto fino al 2028 sfumerebbe definitivamente, sancendo la fine della sua esperienza al Viola Park. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport.
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