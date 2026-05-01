Malagò in Figc: in azzurro si ricompone la coppia Pioli-Maldini?

L’ex n. 1 del Coni ha incassato il sostegno di Aic e Aiac, le associazioni che riuniscono rispettivamente calciatori e allenatori. Per il Club Italia — la struttura a capo di tutte le nazionali, dalla maggiore alle under — Malagò vuol convincere Paolo Maldini , tra i pochissimi che uniscano esperienza manageriale e credibilità. Altro nome è Demetrio Albertini .

La scelta del Ct sarà collegiale: Allegri è un nome spendibile più di Conte oggi, in corsa anche Pioli. Ma chiunque arrivi dovrà accettare stipendio non oltre 2-3 milioni e un progetto a lungo termine. Nel team Malagò vuole anche una donna: al Coni aveva affidato la vice presidenza a Silvia Salis. È probabile una scelta analoga, ma il nome è top secret. Prima però il voto: mancano due mesi, e con una posta così alta in palio possono essere davvero lunghissimi.