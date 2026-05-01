Repubblica: “Kean spera di rientrare, ma la tibia continua a preoccupare”

L'edizione odierna di Repubblica analizza la situazione di Moise Kean , che sarà assente da Firenze fino al prossimo 5 maggio per un permesso familiare . Come spiega il quotidiano, l'attaccante diventerà padre e sarà presente alla nascita del figlio. A livello di campo, al di là del lieto evento, si rivedrà quindi la prossima settimana per riprendere il percorso di recupero dall'infortunio alla tibia, nella speranza di riuscire a tornare in campo presto.

Infortunio lungo

La botta presa contro il Lecce all'andata si è rivelata peggiore del previsto e il giocatore si trascina da tempo il problema. Il suo 2026 è stato un calvario: Kean alterna sedute complete ad altre di riposo con anche difficoltà a camminare. Lo staff medico sta lavorando al massimo per aiutarlo e le date buone sono quelle delle ultime due giornate contro Juventus e Atalanta, ma si valuterà tutto giorno dopo giorno. Senza rischi, specie se la salvezza sarà già arrivata.