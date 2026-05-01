Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fortini non gioca mai, ma piace. Nazione: “Gasperini lo vuole a Roma”

La Nazione

Fortini non gioca mai, ma piace. Nazione: “Gasperini lo vuole a Roma”

Fortini
Fortini è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare
Redazione VN

Niccolò Fortini potrebbe lasciare la Fiorentina. La finestra della trasferta di Roma si aprirà solo dopo il via libera del medico, ma di sicuro, accostare il suo domani a quello del mercato giallorosso, è una sorta di piccola-grande certezza che ha preso corpo già un annetto fa ed è stata confermata durante le operazioni di gennaio: in parole povere, Fortini è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare sui suoi dirigenti per arrivare al suo acquisto. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Polverosi: “Firenze non vuole Vanoli? Al suo posto mica arriva Allegri o Spalletti”
Fiorentina senti Di Natale: “Si parla poco di Grosso. Intrigante vederlo a Firenze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA