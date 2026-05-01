Fortini non gioca mai, ma piace. Nazione: “Gasperini lo vuole a Roma”

Fortini è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare

Niccolò Fortini potrebbe lasciare la Fiorentina. La finestra della trasferta di Roma si aprirà solo dopo il via libera del medico, ma di sicuro, accostare il suo domani a quello del mercato giallorosso, è una sorta di piccola-grande certezza che ha preso corpo già un annetto fa ed è stata confermata durante le operazioni di gennaio: in parole povere, Fortini è uno dei talenti giovani che Gasperini stima moltissimo (e da sempre) e per il quale tornerà a pressare sui suoi dirigenti per arrivare al suo acquisto. Lo scrive la Nazione.