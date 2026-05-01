Alberto Polverosi spiega perché Maurizio Sarri non può venire ad allenare la Fiorentina. La sua analisi sul Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport spiega: “Sarri non allenerà la Fiorentina. Non c’entra il calcio”
Corriere dello Sport
CorSport spiega: “Sarri non allenerà la Fiorentina. Non c’entra il calcio”
"Sarri ha una storia, un gioco, un’esperienza da vincitore in Italia e in Inghilterra, ha dimostrato una incredibile capacità di gestione"
Sarri ha una storia, un gioco, un’esperienza da vincitore in Italia e in Inghilterra, ha dimostrato una incredibile capacità di gestione in quella baraonda di Formello e quest’anno, col mercato bloccato, ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia. In più, è fiorentino, anche se è nato a Napoli. L’estate scorsa aveva dato la sua piena disponibilità ad allenare i viola, ma non è mai stato preso in considerazione. Il motivo non può essere calcistico e, vista poi come è andata la scelta di Pioli, si è trattato di un errore clamoroso. Ma se quella specie di veto non sarà rimosso dai Commisso, il Comandante non entrerà nei “selezionabili” nemmeno per la prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA