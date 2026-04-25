Femminile, Pinones Arce: “Avanti insieme, la mia squadra ha un’identità”

A poche ore dal rinnovo sottoscritto con la Fiorentina Femminile fino al 2028 , l'allenatore Pablo Pinones Arce ha raccontato a La Nazione le sue sensazioni per il presente e il futuro, con motivazioni sempre più forti. "La volontà c'era da entrambe le parti di andare avanti insieme, la società ha visto il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo una nostra identità e a Firenze sto benissimo" racconta. L'idea di avere una squadra competitiva va avanti, con l'obiettivo di alzare continuamente il livello con la giusta fiducia.

Presente e futuro

La stagione non ha forse portato i risultati sperati: "Abbiamo fatto bene fino a Natale, poi abbiamo avuto un periodo difficile da cui ci siamo ripresi. La squadra sta crescendo e ha una sua identità, questo mi rende orgoglioso. Ora facciamo il passo successivo". Restano quattro gare da giocare e intanto c'è la voglia di chiudere al meglio, poi si penserà al futuro: "La società sta facendo un grande lavoro e dobbiamo rispondere sul campo. Anche il settore giovanile è in crescita" spiega. E infine un aneddoto: "Mi piacerebbe imparare il vernacolo, ma soprattutto adoro l'accoglienza, tutti ci fanno sentire casa e voglio bene a questa città".