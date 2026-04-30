Così Danilo Caravello, ex agente di Fabio Grosso, in un'intervista a Stile TV riguardo all'attuale allenatore del Sassuolo, che tanto piace a Paratici ed alla Fiorentina:
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Grosso, parla l’ex agente: “Un predestinato, la sua carriera un continuo crescendo”
Chi ha lavorato da vicino con Fabio Grosso descrive le qualità dell'attuale tecnico del Sassuolo, finito in orbita viola
Lavorare accanto a Fabio è stato un onore, la sua carriera prima da calciatore e poi da allenatore è sempre stata un crescendo. Lui è uno metodico, mosso da grande passione, che lavora tante ore al giorno. Ha fatto la gavetta giusta, partendo prima dai giovani e poi facendo la Serie B, certo anche con passaggi a vuoto, come è naturale che sia. Alza sempre il proprio livello ponendosi obiettivi nuovi, ma è rimasto umile, con i piedi per terra. Non so cosa farà la prossima stagione, è pronto sicuramente per un salto intermedio o per un top club, è un allenatore moderno alla Fabregas e si adatta alla situazione che trova. Sa leggere le partite come pochi, si può dire che sia un vero predestinato.
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