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Grosso, parla l’ex agente: “Un predestinato, la sua carriera un continuo crescendo”

Grosso, parla l’ex agente: “Un predestinato, la sua carriera un continuo crescendo” - immagine 1
Chi ha lavorato da vicino con Fabio Grosso descrive le qualità dell'attuale tecnico del Sassuolo, finito in orbita viola
Redazione VN

Così Danilo Caravello, ex agente di Fabio Grosso, in un'intervista a Stile TV riguardo all'attuale allenatore del Sassuolo, che tanto piace a Paratici ed alla Fiorentina:

Lavorare accanto a Fabio è stato un onore, la sua carriera prima da calciatore e poi da allenatore è sempre stata un crescendo. Lui è uno metodico, mosso da grande passione, che lavora tante ore al giorno. Ha fatto la gavetta giusta, partendo prima dai giovani e poi facendo la Serie B, certo anche con passaggi a vuoto, come è naturale che sia. Alza sempre il proprio livello ponendosi obiettivi nuovi, ma è rimasto umile, con i piedi per terra. Non so cosa farà la prossima stagione, è pronto sicuramente per un salto intermedio o per un top club, è un allenatore moderno alla Fabregas e si adatta alla situazione che trova. Sa leggere le partite come pochi, si può dire che sia un vero predestinato.

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