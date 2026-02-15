Viola News
Gp Violanews, scegliete i tre migliori in Como-Fiorentina

news viola

Gp Violanews, scegliete i tre migliori in Como-Fiorentina

Gp Violanews, scegliete i tre migliori in Como-Fiorentina - immagine 1
13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean nella scorsa?
Redazione VN

Prosegue la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato.

Classifica

—  

De Gea234
Fagioli177
Kean160
Gudmundsson148
Mandragora114
Fortini106
Parisi100
Dodò96
Solomon79
Piccoli72
Gosens71
Comuzzo68
Fazzini68
Pongracic37
Sohm31
Nicolussi29
Brescianini22
Ndour17
Harrison10
Kouamé5
Ranieri4
Richardson3
Kouadio1

Albo d'oro

—  

2024/25Moise Kean
2023/24Pietro Terracciano
2022/23Giacomo Bonaventura
2021/22Lucas Torreira
2020/21Dusan Vlahovic
2019/20Gaetano Castrovilli
2018/19non assegnato per campionato insufficiente
2017/18Davide Astori (alla memoria)
2016/17Federico Chiesa
2015/16Borja Valero
2014Stefan Savic
2013Borja Valero

