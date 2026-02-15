Prosegue la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato.
news viola
Gp Violanews, scegliete i tre migliori in Como-Fiorentina
13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean nella scorsa?
Classifica—
|De Gea
|234
|Fagioli
|177
|Kean
|160
|Gudmundsson
|148
|Mandragora
|114
|Fortini
|106
|Parisi
|100
|Dodò
|96
|Solomon
|79
|Piccoli
|72
|Gosens
|71
|Comuzzo
|68
|Fazzini
|68
|Pongracic
|37
|Sohm
|31
|Nicolussi
|29
|Brescianini
|22
|Ndour
|17
|Harrison
|10
|Kouamé
|5
|Ranieri
|4
|Richardson
|3
|Kouadio
|1
Albo d'oro—
|2024/25
|Moise Kean
|2023/24
|Pietro Terracciano
|2022/23
|Giacomo Bonaventura
|2021/22
|Lucas Torreira
|2020/21
|Dusan Vlahovic
|2019/20
|Gaetano Castrovilli
|2018/19
|non assegnato per campionato insufficiente
|2017/18
|Davide Astori (alla memoria)
|2016/17
|Federico Chiesa
|2015/16
|Borja Valero
|2014
|Stefan Savic
|2013
|Borja Valero
