13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean nella scorsa?

Prosegue la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Come sempre il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato.