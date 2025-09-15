Bettarini: “Cellino non ne voleva sapere dei viola. Vi racconto di Edmundo”

L'ex calciatore, diventato poi personaggio tv, Stefano Bettarini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di come andò il corteggiamento viola ai tempi del Cagliari nei suoi confronti. Le sue parole:
Massimo Cellino a Cagliari? Pur di non farsi trovare dal mio agente scappò dalla finestra di un albergo. La Fiorentina mi voleva, ma lui non ne voleva sapere.
La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò in Brasile per il Carnevale. Cecchi Gori gli disse che a Firenze c'era Bagno a Ripoli, quindi il mare. Quando scoprì che non era vero andò fuori di testa. Io e Cois lo portavamo a Viareggio a mangiare il pesce. Un fenomeno: a Empoli vinse da solo dopo aver lanciato una ciabatta al vice del Trap. Era rimasto a dormire. Batistuta? Un fenomeno, anche se un po' tirchio.
