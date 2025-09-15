Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Bettarini: “Cellino non ne voleva sapere dei viola. Vi racconto di Edmundo”

news viola

Bettarini: “Cellino non ne voleva sapere dei viola. Vi racconto di Edmundo”

Bettarini: “Cellino non ne voleva sapere dei viola. Vi racconto di Edmundo” - immagine 1
Tra aneddoti e vecchi ricordi, l'intervista a La Gazzetta dello Sport di Stefano Bettarini ripercorre vari momenti del passato, pure in viola
Redazione VN

L'ex calciatore, diventato poi personaggio tv, Stefano Bettarini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di come andò il corteggiamento viola ai tempi del Cagliari nei suoi confronti. Le sue parole:

 Massimo Cellino a Cagliari? Pur di non farsi trovare dal mio agente scappò dalla finestra di un albergo. La Fiorentina mi voleva, ma lui non ne voleva sapere.

LEGGI ANCHE

Su Edmundo

—  

La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò in Brasile per il Carnevale. Cecchi Gori gli disse che a Firenze c'era Bagno a Ripoli, quindi il mare. Quando scoprì che non era vero andò fuori di testa. Io e Cois lo portavamo a Viareggio a mangiare il pesce. Un fenomeno: a Empoli vinse da solo dopo aver lanciato una ciabatta al vice del Trap. Era rimasto a dormire. Batistuta? Un fenomeno, anche se un po' tirchio.

Leggi anche
Squadra remissiva e impaurita. La Fiorentina di Pioli è a caccia di certezze
Alla Fiorentina mancano i gol di Kean, ma la coppia con Piccoli può funzionare

© RIPRODUZIONE RISERVATA