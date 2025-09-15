Alla Fiorentina mancano i gol di Kean, ma la coppia con Piccoli può funzionare

Il reparto offensivo rimane di alta qualità, ma i gol di Kean mancano alla Fiorentina. Occhio alla coppia con Piccoli

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 12:08)

Nel reparto offensivo l'estate ha aggiunto e non sostituito. Fuori Beltran e Zaniolo, e tutti gli esterni ancora sotto contratto come Sottil, Ikoné, per un maxi investimento su Piccoli e Dzeko, oltre alla conferma, non scontata di Gudmundsson e Kean. La Fiorentina ha così un potenziale gol enorme, ancora però inespresso.

Mancano sicuramente i gol di Moise Kean, attaccante principe della squadra viola, ma che ancora non ha mai dato la sensazione di forza e potenza ammirata la scorsa stagione. Anzi, spesso le giocate di Moise sono più frutto della voglia di mettersi in proprio per risolvere la situazione che emblema di una finalizzazione corale.

Pioli ha sperimentato molto in avanti, ma la sensazione è che Piccoli e l'ex Juventus abbiano le caratteristiche per stare insieme. Dzeko tornerà utile per la Conference o dove ci sarà da legare il gioco, mentre Gudmundsson dovrà determinare per qualità e capacità di creare superiorità numerica, magari mettendosi alle spalle gli infortuni. Lo riporta La Repubblica