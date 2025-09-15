Pioli deve trovare la quadra a centrocampo. Fagioli resta un’incognita

Il centrocampo della Fiorentina sta diventando un problema per Pioli. Tante idee confuse e un Fagioli ancora spaesato

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 11:50)

La rivoluzione estiva ha visto nel centrocampo il reparto più modificato e con più inserimenti, con giocatori diversi e che, necessariamente avranno bisogno di tempo per ambientarsi in questa nuova Fiorentina. Rispetto allo scorso anno gli unici confermati sono stati Fagioli, Mandragora e Ndour, più Richardson, mentre gli acquisti Fazzini, Sohm e Nicolussi Caviglia sono arrivati in momenti diversi del mercato.

Il confronto con il centrocampo del Napoli, per tanti motivi è risultato quasi impietoso: diversità di ritmo, posizionamenti, cilindrata nelle giocate. Pioli ha bisogno presto della quadra giusta, perché ancora non ha trovato l'assetto migliore, con giocatori chiari e un modulo prestabilito.

Con i tre centrocampisti la Fiorentina ha un regista puro, Nicolussi Caviglia, incoraggiante nel suo ingresso in campo e due mezzali nel proprio ruolo naturale, Fazzini e Sohm. Mandragora dovrebbe essere incursore e mediano assicurando equilibrio nelle due fasi, mentre la grande incognita resta Fagioli. L’estate era servita per cucire una squadra sulle giocate di Nicolò, ancora però lontano da quel ruolo di leadership che tutti si aspettavano al momento del riscatto. Lo riporta La Repubblica