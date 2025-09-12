Valcareggi su Mandragora: “Una sua cessione non mi avrebbe infastidito. Vi spiego”

"Daniele Pradè mi è piaciuto in conferenza stampa. E' stato sincero nel dire che stava per dimettersi. A Firenze è stato massacrato. Spesso mi ha fatto incavolare, però sono contento sia rimasto. Mi ha anche ringraziato per aver parlato bene di Nicolussi Caviglia. Io ho detto quelle cose perché Alessio Zerbin mi ha parlato benissimo dell'ex Venezia. Mi piacerebbe vederlo in campo domani."