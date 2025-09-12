Viola News
Valcareggi su Mandragora: “Una sua cessione non mi avrebbe infastidito. Vi spiego”

Furio Valcareggi
Le parole di Furio Valcareggi sulla conferenza stampa di Daniele Pradé, sulla sfida di domani e sul possibile rinnovo di Mandragora
L'ex procuratore e attuale opinionista sportivo, Furio Valcareggi, ha commentato ai microfoni di Lady Radio il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Daniele Pradè mi è piaciuto in conferenza stampa. E' stato sincero nel dire che stava per dimettersi. A Firenze è stato massacrato. Spesso mi ha fatto incavolare, però sono contento sia rimasto. Mi ha anche ringraziato per aver parlato bene di Nicolussi Caviglia. Io ho detto quelle cose perché Alessio Zerbin mi ha parlato benissimo dell'ex Venezia. Mi piacerebbe vederlo in campo domani."

Sul Napoli e Mandragora

"Il Napoli è una squadra fortissima, che ha qualcosa in più della Fiorentina. Conte è un valore aggiunto, ma Pioli non è da meno. Giocherei con una sola punta, ovvero Kean, perché ha bisogno di spazio ed è capace di reggere l'attacco da solo. Mandragora? Una sua cessione non mi avrebbe fatto arrabbiare. A Firenze devono rimanere solo calciatori con voglia. Adesso sembra che abbia accettato la proposta del rinnovo, ma perché non lo ha fatto prima?"

