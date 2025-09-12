Sandrelli: “Davanti spero giochi Fazzini. Conte è antipatico perché è un vincente”

Il giornalista Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
La difesa a tre con il Napoli sarà composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo vedrei bene Nicolussi Caviglia, Fagioli e Mandragora, con Dodò a destra e Gosens a sinistra. Davanti la coppia Kean-Fazzini. La mediana del Napoli è formidabile, per questo vorrei giocarmela sul palleggio. Fazzini è un ragazzo ambizioso e con un grande futuro. Conte? E' antipatico soltanto perché è un vincente. Mi piace molto, dice sempre quello che pensa. Accetta spesso dei lavori difficili e porta risultati in pochi anni.
