Bucchioni: “Nicolussi non fa la differenza. Fazzini è un predestinato

"Comuzzo si è rasserenato dopo l'ultima parentesi del mercato. Adesso Pioli dovrà puntare su di lui, perché è un giovane. Ovviamente i 35 milioni offerti dall'Arabia erano una cifra importante per la Fiorentina. Non avrei ceduto Kayode, perché non era una cifra così alta, mentre quella per il centrale classe 2005 era quasi irrinunciabile."