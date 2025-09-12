Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le parole di Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Napoli. Ecco le sue parole:
news viola
Bucchioni: “Nicolussi non fa la differenza. Fazzini è un predestinato
"Comuzzo si è rasserenato dopo l'ultima parentesi del mercato. Adesso Pioli dovrà puntare su di lui, perché è un giovane. Ovviamente i 35 milioni offerti dall'Arabia erano una cifra importante per la Fiorentina. Non avrei ceduto Kayode, perché non era una cifra così alta, mentre quella per il centrale classe 2005 era quasi irrinunciabile."
La formazione anti-Napoli—
"Non credo che Nicolussi Caviglia partirà dall'inizio col Napoli. E' arrivato da poco e non fa la differenza. Per questa volta andrà in panchina. A centrocampo giocherà Fagioli e poi serviranno due calciatori di gamba, come Sohm e Mandragora. In caso di recupero mi piacerebbe vedere Gudmundsson con Kean. Al contrario credo che potrebbe giocare Dzeko. E' un calciatore in grado di schermare Lobotka. Fazzini è un predestinato, ma forse domani servirà più esperienza. Kean è un attaccante di grande movimento, così come lo sono ormai tutte le punte moderne. Pioli vuole fare un calcio propositivo. Domani voglio vedere una squadra capace di gestire la partita, magari con le due punte pure."
© RIPRODUZIONE RISERVATA