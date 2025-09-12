Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Foggia: “La Fiorentina è una squadra di livello. Test importante per il Napoli”

news viola

Foggia: “La Fiorentina è una squadra di livello. Test importante per il Napoli”

Foggia: “La Fiorentina è una squadra di livello. Test importante per il Napoli” - immagine 1
La Fiorentina sarà un test importante per capire quale futuro potrà avere il Napoli. Questo il pensiero di Pasquale Foggia
Redazione VN

L'ex calciatore e oggi dirigente sportivo, Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della gara tra Fiorentina e Napoli di domani al Franchi:

La Fiorentina è un test molto importante perché i partenopei affronteranno una squadra forte, un club che ha cambiato allenatore ma ha giocatori validi e di assoluto livello. Questa partita ci dirà chi è veramente il Napoli, se un gruppo forte che vuole competere per obiettivi importanti, oppure una bella squadra fatta solamente da individualità. A Firenze mi aspetto Lucca dal primo minuto, poi a partita in corso cambieranno le cose”

Leggi anche
Fiorentina-Napoli, sabato ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
Cagni sicuro: “Fiorentina-Napoli sarà decisa dalle mosse tattiche degli allenatori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA