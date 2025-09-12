L'ex calciatore e oggi dirigente sportivo, Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della gara tra Fiorentina e Napoli di domani al Franchi:
Foggia: "La Fiorentina è una squadra di livello. Test importante per il Napoli"
Foggia: “La Fiorentina è una squadra di livello. Test importante per il Napoli”
La Fiorentina sarà un test importante per capire quale futuro potrà avere il Napoli. Questo il pensiero di Pasquale Foggia
La Fiorentina è un test molto importante perché i partenopei affronteranno una squadra forte, un club che ha cambiato allenatore ma ha giocatori validi e di assoluto livello. Questa partita ci dirà chi è veramente il Napoli, se un gruppo forte che vuole competere per obiettivi importanti, oppure una bella squadra fatta solamente da individualità. A Firenze mi aspetto Lucca dal primo minuto, poi a partita in corso cambieranno le cose”
