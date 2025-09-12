L’allenatore Gigi Cagni a Radio Marte ha parlato della sfida tra Fiorentina e Napoli in programma domani sera al Franchi. Ecco le sue parole:
Cagni sicuro: “Fiorentina-Napoli sarà decisa dalle mosse tattiche degli allenatori”
"Fiorentina-Napoli è da considerarsi come una vera e propria sfida di cartello. Una partita in cui saranno importantissime le mosse tattiche dei due allenatori. Sia Conte che Pioli sono due tecnici bravi, preparati e di grande livello, per questo mi aspetto molto sul piano tattico. L'ex allenatore del Milan conosce e rispetta Conte, e sa bene che il Napoli è più forte dei viola. Per questo credo proprio che Pioli vorrà porre dei rimedi alla differenza tecnica e fisica, cambiando spesso nel corso della gara le disposizioni in campo."
"I partenopei hanno il miglior centrocampo del campionato. Neanche l'Inter può vantare la mediana azzurra. Certo, al Napoli mancherà Lukaku, vero e proprio spauracchio per le difese e pupillo di Conte, vedremo quando si integrerà Hojlund, ma nel frattempo c’è Lucca."
