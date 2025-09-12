Cagni sicuro: “Fiorentina-Napoli sarà decisa dalle mosse tattiche degli allenatori”

"Fiorentina-Napoli è da considerarsi come una vera e propria sfida di cartello. Una partita in cui saranno importantissime le mosse tattiche dei due allenatori. Sia Conte che Pioli sono due tecnici bravi, preparati e di grande livello, per questo mi aspetto molto sul piano tattico. L'ex allenatore del Milan conosce e rispetta Conte, e sa bene che il Napoli è più forte dei viola. Per questo credo proprio che Pioli vorrà porre dei rimedi alla differenza tecnica e fisica, cambiando spesso nel corso della gara le disposizioni in campo."