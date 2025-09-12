Pupo: “Sono tifoso viola da 60 anni. Soltanto per una stagione ho finto il contrario”

Pupo, alias Enzo Ghinazzi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:
Domani sarò allo stadio per vedere la partita tra Fiorentina e Napoli. Una gara delicata tra due grandi squadre. Domani voglio vedere una vittoria, niente pareggi o sconfitte. Mio babbo è sempre stato tifoso viola e mi ha regalato questa passione. Soltanto per una stagione ho fatto finta di non tifare Fiorentina. Avevo 9/10 anni e conobbi un tifoso del grande Bologna, quello di Pascutti e Haller che vinsero lo Scudetto nella stagione 1963/1964. Questo tifoso mi disse: "Se diventi per il Bologna ti regalo la maglia originale di Helmut Haller". Io allora accettai e per una stagione feci finta di tifare per i rossoblù. Per fortuna mi portò subito la sua maglia (ride ndr.).
