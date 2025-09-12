Ds Atalanta: “Colpo più importante? La cessione di Amrabat alla Fiorentina”

Tony D'Amico, direttore dell'Atalanta, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Citando i suoi colpi migliori, ricorda la cessione di Amrabat alla Fiorentina:
Quello che verrà. Potrei dire Amrabat preso in prestito e rivenduto a 20 milioni. Ma anche Zaccagni, trovai la chiave per aiutarlo a maturare caratterialmente. In ordine d'importanza non saprei scegliere.
