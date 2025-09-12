Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Ds Atalanta: “Colpo più importante? La cessione di Amrabat alla Fiorentina”

Gazzetta dello Sport

Ds Atalanta: “Colpo più importante? La cessione di Amrabat alla Fiorentina”

Ds Atalanta: “Colpo più importante? La cessione di Amrabat alla Fiorentina” - immagine 1
Il ds dell'Atalanta sul centrocampista del Betis
Redazione VN

Tony D'Amico, direttore dell'Atalanta, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Citando i suoi colpi migliori, ricorda la cessione di Amrabat alla Fiorentina:

IL COLPO PIU IMPORTANTE?

Quello che verrà. Potrei dire Amrabat preso in prestito e rivenduto a 20 milioni. Ma anche Zaccagni, trovai la chiave per aiutarlo a maturare caratterialmente. In ordine d'importanza non saprei scegliere.

Leggi anche
Repubblica: “La sfida si decide a centrocampo. Ballotaggio Fagioli-Sohm”
Gazzetta commenta: “Sempre Pioli sulla strada per lo scudetto di Antonio Conte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA