Repubblica: “La sfida si decide a centrocampo. Ballotaggio Fagioli-Sohm”

Fiorentina-Napoli è una sfida che avrà il suo fulcro nel centrocampo , con tanti duelli che porteranno a dare una direzione alla partita. Il Napoli è dotato di un trio forte: Anguissa, Lobotka e McTominay . Con l'aggiunta di De Bruyne che va ad innalzare la qualità trasformando il modulo in un 4-4-1-1.

Dall'altra parte il centrocampo di Stefan Pioli, stravolto dal mercato estivo e alla ricerca di equilibrio e certezze. L’idea del tecnico è quella di irrobustire il centrocampo con un giocatore in più, passando al 3-5-2. E dunque potrebbe essere la volta di Nicolussi Caviglia accanto a Mandragora e uno tra Fagioli e Sohm come mezzali. Il ballottaggio riguarda l'aspetto fisico: lo svizzero è più adatto a contenere la potenza di Anguissa. Lo riporta La Repubblica.