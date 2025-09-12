La Gazzetta dello Sport,commentando la gara Fiorentina-Napoli, analizza lo stato di forma della squadra di Antonio Conte. Pioli proverà a fermare l'ex Juventus e Inter:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta commenta: “Sempre Pioli sulla strada per lo scudetto di Antonio Conte”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta commenta: “Sempre Pioli sulla strada per lo scudetto di Antonio Conte”
La Gazzetta analizza Fiorentina-Napoli
C'è ancora Stefano Pioli sulla strada di Antonio Conte che punta in direzione scudetto. Come ai vecchi tempi, quando i due allenatori si affrontavano nei derby di Milano. Oggi però è un'altra storia: la Fiorentina in trasferta è un test fondamentale in vista del debutto in Champions contro il City, palcoscenico da sogno per il ritorno in Europa degli azzurri. La visione My Combo degli esperti di Sisal Tipster dice Napoli: Di Lorenzo e compagni sono imbattuti in otto delle ultime dieci gare giocate al Franchi e dopo la pausa per la nazionali difficilmente tradiscono, come dimostrano le sei vittorie nelle ultime sette gare post sosta. Potrebbe essere una vittoria in perfetto stile Conte, ossia con meno di tre reti complessive, esito che si è verificato in entrambe le prime due uscite degli azzurri contro Cagliari e Sassuolo. Grande attesa per il debutto di Rasmus Hojlund, l'ultimo gioiello arrivato a Castelvolturno al termine di un'estate che ha visto il Napoli protagonista assoluto del calciomercato. Per un Hojlund in gol, potrebbe esserci un Lobotka ammonito: in tutto lo scorso campionato lo slovacco ha collezionato tre gialli e quest'anno non è ancora finito sul taccuino dell'arbitro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA