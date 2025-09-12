Gazzetta non dimentica Sohm: “Si gioca seriamente un posto da titolare”

Con il Polissya, nella gara di andata, a Cagliari e a Torino, insieme a Fagioli, ha avuto spazio Sohm ed è stato lo svizzero in quelle occasioni a fare da "disturbatore" di un centrocampo tutto italiano.

E anche domani l'ex Parma si gioca seriamente un posto da titolare e cercherà di convincere il tecnico fino all'ultimo. Nel ritorno di Conference contro gli ucraini invece hanno iniziato dal primo minuti Fagioli e Mandragora a cui si è aggiunto Cher Ndour, ma un po' più avanzato N'spetto ai compagni, insieme a Dzeko dietro a Kean. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.