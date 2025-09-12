Alberto Polverosi ha ripercorso tutta la carriere di Moise Kean,dalla Juventus all'approdo alla Fiorentina. Sulle pagine del Corriere dello Sport dedica anche qualche parola a Raffaele Palladino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Fiorentina, devi dire grazie a Palladino. Kean non aveva senso”
news viola
Polverosi: “Fiorentina, devi dire grazie a Palladino. Kean non aveva senso”
Polverosi e l'importanza di Palladino per Moise Kean
Palladino si è dimesso nottetempo, d’improvviso, lasciando tutto il Viola Park a bocca aperta per la sorpresa, ma nonostante questo la Fiorentina deve essergli grata per un acquisto che proprio non aveva senso. Per tutti, ma non per il giovane allenatore che aveva puntato su Kean nonostante la sua ultima stagione senza la miseria di un gol. Non solo, nelle ultime tre annate in bianconero, Moise in 92 presenze ufficiali aveva segnato 13 gol. Nella stagione scorsa, in 44 partite ufficiali di gol ne ha fatti 25. Metà delle partite e doppio dei gol fra Juventus (3 anni) e Fiorentina (un anno). In bianconero lo fa debuttare Allegri che da giocatore, come vita sopra le righe, un po’ se ne intendeva. Gli piace quel ragazzino che ha forza, carattere e colpi, tanti colpi. Nel frattempo la sua carriera in azzurro è già iniziata con la Under 15. Le gira tutte, anno dopo anno, fino al debutto in Nazionale a Genk nell’amichevole contro gli Usa, a poco più di 18 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA