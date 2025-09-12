Gazzetta: “Nicolussi pronto e Fagioli si libera. Pioli si aspetta tanto da lui”

Pioli studia il centrocampo per la sfida contro il Napoli

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 08:42)

Nicolussi Caviglia sarà la novità assoluta perché a Torino contro i granata era stato convocato, si è scaldato ma non ha fatto il suo ingresso in campo. Stefano Pioli punterà molto su di lui in stagione, e potrebbe iniziare a farlo già dalla sfida di domani.

Sarà il suo debutto in viola, dal primo minuto o in corsa c'è molta curiosità in città per vedere all'opera l'ex Venezia, classe 2000, che può rivestire il ruolo di play "liberando" Nicolò Fagioli da quel compito e riportandolo a fare la mezzala, incarico che gli è più congeniale e in cui ha reso al meglio.

Dall'inizio di questa stagione è stato pensato più che altro come regista, però la sua comfort zone è un'altra e ora con Nicolussi può tornare a fare ciò che gli riesce meglio. Proprio l'ex Juventus è uno dei giocatori più attesi perché è chiamato al grande salto. Le sue qualità creano grandi aspettative e a Firenze la passata stagione ha già fatto vedere di che cosa sia capace, semmai serve la continuità.

Il d.s. Daniele Pradè ha sorriso dicendo con affetto nei suoi confronti che sarà l'anno del salto in cui da «Fagiolino deve diventare Fagiolone» per sottolineare ancora una volta quanta fiducia abbia la società nei suoi confronti. Una grande prestazione contro il Napoli domani sera sarebbe il modo migliore per continuare il processo di crescita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.