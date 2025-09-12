CorFio: “Pioli alla pari con Conte, per status. Serve cambiare dimensione”

Pioli e Conte, una sfida da scudetto

Redazione VN 12 settembre - 06:33

La partita tra Fiorentina e Napoliviene presentata come una sfida che, un giorno, potrebbe assumere i contorni di un vero duello scudetto. Se il Napoli, grazie alla gestione De Laurentiis e agli allenatori Spalletti e Conte, è già riuscito a compiere il salto di qualità vincendo due titoli negli ultimi tre anni, la Fiorentina deve ancora dimostrare di poter cambiare dimensione. Per gli azzurri l’obiettivo è altissimo: Conte punta a un’impresa mai riuscita neanche al Napoli di Maradona, ovvero conquistare due scudetti consecutivi.

Al di là della distanza tra i due club, la sfida di domani ha comunque un sapore “da scudetto” per il prestigio degli allenatori. Conte è il favorito e porta in dote la sua mentalità vincente, mentre Pioli, uno dei quattro tecnici in Serie A ad aver già vinto un titolo, è tornato sulla panchina viola come garanzia di un progetto ambizioso. I precedenti non sorridono al tecnico emiliano: in 13 confronti diretti con Conte ha vinto solo due volte, con quattro pareggi e sette sconfitte, e in campionato non lo batte dal 2020, quando il suo Milan superò l’Inter.

Il duello tra i due mister sarà quindi centrale. Pioli, per interrompere il cammino dei campioni in carica e festeggiare l’esordio al Franchi con un successo, dovrà studiare contromisure al centrocampo stellare del Napoli (McTominay, Anguissa, De Bruyne, Lobotka). Per questo potrebbe affidarsi a un modulo a tre in mezzo, con Mandragora, Fagioli e uno tra Sohm e Nicolussi, optando poi per un 3-5-1-1 con Fazzini dietro Kean o un 3-5-2 con Piccoli(o Dzeko) accanto all’attaccante ex Juventus. In ogni caso, la sfida tra Conte e Pioli rappresenta un confronto di altissimo livello, tra due tecnici che si rispettano e che condividono esperienze di vittoria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.