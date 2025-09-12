La Nazione: “Piccoli? Al Franchi per dimostrare che 25mln non sono stati troppi”

Domani toccherà a Roberto Piccoli?

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 06:23)

Daniele Pradèha difeso l’investimento della Fiorentina su Roberto Piccoli, costato 25 milioni più 2 di bonus, definendolo un prezzo adeguato per un attaccante giovane e richiesto. Nonostante le perplessità sollevate da alcuni dirigenti, come Guido Angelozzi del Cagliari, che ha giudicato l’affare particolarmente oneroso, è emerso come Piccoli fosse nel mirino anche delle prime quattro squadre dell’ultima Serie A. Questo dimostra che il suo mercato era concreto e che la Fiorentina ha scelto di puntare con decisione su di lui.

Il tema dell’investimento sui giovani attaccanti italiani riguarda anche il Napoli, che ha scommesso su Lorenzo Lucca. L’ex Udinese è arrivato con un’operazione ancora più costosa: 9 milioni per il prestito e altri 26 per il riscatto obbligatorio. La sfida tra Fiorentina e Napoli, che si incroceranno al Franchi, passa così anche dal confronto tra i due nuovi centravanti. Entrambi rappresentano opzioni per la Nazionale, in un contesto in cui alle spalle di Kean e Retegui ci sono posti da guadagnare e avversari agguerriti come Scamacca e il giovane Pio Esposito.

Le prospettive, però, sono differenti: Lucca deve conquistarsi spazio partita dopo partita, anche in attesa del ritorno di Lukaku e con la concorrenza di Hojlund, mentre Piccoli avrà un ruolo da protagonista nella squadra di Pioli, affiancato da Kean e guidato dall’esperienza di Dzeko. Fiorentina e Napoli hanno così scelto di investire su due profili italiani di prospettiva, una filosofia che guarda al futuro. Domani entrambi potrebbero partire titolari: Lucca cerca riscatto dopo un avvio complicato, mentre Piccoli sogna di segnare il suo primo gol in maglia viola, magari sotto la Fiesole, per dimostrare che i 25 milioni spesi per lui non sono stati troppi. Lo scrive la Nazione.