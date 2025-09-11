Felipe Melo è intervenuto in un'intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sfida fra Juve e Inter citando anche il suo passaggio in bianconero:
Felipe Melo: “Juve? Corvino mi costrinse. Col City è stata vergognosa”
Il brasiliano torna a parlare del suo passaggio in bianconero
Corvino mi disse "o vai a Torino o vai a Torino. Non hai altre scelte". I bianconeri pagarono la clausola di 25 milioni e infilarono Marchionni nella trattativa. Firenze non la prese bene, mi contestò parecchio: lì è nata la mia prima figlia, ho amato il Franchi e la città come non mai. Se devo scegliere le due squadre italiane a cui tengo di più dico la Viola e, ovviamente, l'Inter. Juve da scudetto? La gara con l'Inter dirà se potrà farlo. Ho visto i bianconeri al Mondiale: contro il City sono stati vergognosi. Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. In campionato è partito bene, ma è contro squadre come l'Inter che deve fare la differenza
