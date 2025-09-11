Un fulmine da 36,6 chilometri orari per Pioli: Lamptey scalpita sulla destra

La Fiorentina ha acquistato un esterno soprannominato "il fulmine" dal suo ex allenatore Potter: si tratta di Lamptey

Ci sono nuovi calciatori stranieri sbarcati in Serie A nell’ultima sessione di mercato e subito desiderosi di prendersi un ruolo da protagonisti nel campionato italiano.

Come scrive Tuttosport, il primo fra questi è uno che sul rettangolo verde ama andare velocissimo . Tanto da essere stato soprannominato “il fulmine” dal suo ex tecnico Graham Potter, per la rapidità che gli permette di toccare di 36,6 chilometri orari, quando si invola sulla fascia.

Ci riferiamo al terzino destro Tariq Lamptey , prelevato dalla Fiorentina dal Brighton per 6 milioni. Il classe 2000 quattro anni fa era risultato essere il calciatore più veloce al mondo prima di perdersi tra infortuni e problematiche varie.

A soli 25 anni, però, il laterale di origine inglese ma naturalizzato ghanese appare in grado di tornare ai livelli di inizio carriera. E come un fulmine potrebbe abbattersi sui malcapitati esterni avversari: Pradè e Pioli ci credono e per questo l’hanno portato a Firenze.