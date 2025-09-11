Gazzetta: “Pioli con l’attacco all’italiana. Fazzini insidia Piccoli”

Stefano Pioli, anche un po' a sorpresa, alla seconda di campionato, non ha avuto esitazioni nel dare una maglia da titolare a Roberto Piccoli , appena arrivato, all'Olimpico Grande Torino contro i granata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centravanti bergamasco, sul quale la Fiorentina ha investito oltre 25 milioni, acquistandolo dal Cagliari, ha risposto bene, si è creato l'unica grande occasione per andare a segno, ma trovando Israel sulla sua strada. Per Piccoli 77 minuti da valutare come buoni, ma soprattutto la considerazione del tecnico che lo ritiene utile in più posizioni dell'attacco viola. Non soltanto come spalla di Moise Kean.

L'alternativa si chiama Jacopo Fazzini. Il numero 22 è il sostituto naturale di Gud. Pioli lo vede trequartista, lui si sente più mezzala. Ma, vista anche l'abbondanza nel comparto di centrocampo, le chances del viareggino ex Empoli, sono tutte in un ruolo decisamente offensivo. Schierato da titolare contro il Polissya ha fatto molto bene, prendendo pure un palo dopo un super slalom in cui ne ha seminati un paio. Finora Fazzini, anche se per poco, è sempre entrato in campo nelle quattro partite giocate tra campionato e playoff di Conference, ma, visto il minutaggio, è più probabile che Pioli lo utilizzi a gara in corso anche perché mettendo subito due punte pure darebbe un segnale importante ad Antonio Conte. La Fiorentina gioca contro i campioni, la differenza c'è, lo scorso anno non ha mai battuto il Napoli, le altre big sì. Ma nell'esordio al Franchi, e dopo due pareggi contro Cagliari e Torino, la prima vittoria darebbe grande entusiasmo e tanta fiducia.