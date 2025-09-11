Ieri era previsto un giorno libero per gli uomini di Pioli, ma alcuni giocatori appena tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali hanno sostenuto un leggero allenamento.
Rep: “Gudmundsson ancora in dubbio. Ieri giorno libero, ma non per tutti”
La Fiorentina si prepara in vista della gara contro il Napoli: ieri giorno libero, ma non per tutti. Gudmundsson resta in dubbio
È stato il caso di Kean, Sohm e Pongracic, mentre Gudmundsson ha continuato con le terapie dopo la distorsione alla caviglia rimediata con la maglia dell’Islanda. La sua presenza contro il Napoli resta in dubbio.
Tornati soltanto ieri sera e quindi a disposizione da oggi Ndour, Dzeko, Kospo e Lamptey.
Comuzzo, rientrato dal ritiro dell’Under 21 perché non al meglio, ma si allena regolarmente e a pieno regime già da martedì.
