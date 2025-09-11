Rep: “Gudmundsson ancora in dubbio. Ieri giorno libero, ma non per tutti”

Viola News
La Fiorentina si prepara in vista della gara contro il Napoli: ieri giorno libero, ma non per tutti. Gudmundsson resta in dubbio
Ieri era previsto un giorno libero per gli uomini di Pioli, ma alcuni giocatori appena tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali hanno sostenuto un leggero allenamento.

È stato il caso di Kean, Sohm e Pongracic, mentre Gudmundsson ha continuato con le terapie dopo la distorsione alla caviglia rimediata con la maglia dell’Islanda. La sua presenza contro il Napoli resta in dubbio.

Tornati soltanto ieri sera e quindi a disposizione da oggi Ndour, Dzeko, Kospo e Lamptey.

Comuzzo, rientrato dal ritiro dell’Under 21 perché non al meglio, ma si allena regolarmente e a pieno regime già da martedì.

