Rep: “Gudmundsson ancora in dubbio. Ieri giorno libero, ma non per tutti”

Ieri era previsto un giorno libero per gli uomini di Pioli, ma alcuni giocatori appena tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali hanno sostenuto un leggero allenamento.

È stato il caso di Kean, Sohm e Pongracic, mentre Gudmundsson ha continuato con le terapie dopo la distorsione alla caviglia rimediata con la maglia dell’Islanda. La sua presenza contro il Napoli resta in dubbio.