Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha citato brevemente anche la Fiorentina in una risposta a una domanda sul Napoli, prossimo avversario della squadra viola sabato sera al Franchi. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Costacurta: “La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti”
Quotidiano Sportivo
Costacurta: “La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti”
L'ex difensore ha fiducia sulla nuova Fiorentina di Stefano Pioli
La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti, in Europa e in Italia. Il Manchester City (avversario del Napoli in Champions League giovedì prossimo, ndr), al momento, è giù: meglio affrontarlo subito, appena si scalderà sarà tra le favorite. Il Napoli, da noi, è la squadra che più si è migliorata: ha uno degli allenatori più forti d'Europa, è strutturata. In Champions il PSG è la squadra più attrezzata: può fare solo il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altro faccio fatica a vederle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA