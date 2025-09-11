Giornata di visite, quella di ieri, al Viola Park dove nel padiglione femminile è arrivato il CT della nazionale Andrea Soncin nell'ambito di incontri periodici con tutti i club della massima serie. Per l'ex gigliato è stata anche l'occasione di salutare un vecchio amico come Pablo Pinones Arce, oggi allenatore della squadra femminile viola, ma nella stagione 1999/2000 compagno di squadra di Soncin al Venezia. Intanto la squadra continua a lavorare in vista del match di domenica (ore 12.30 al Viola Park) contro il Genoa per l'ultima sfida del girone della Women's Cup, nuovo torneo che precede l'inizio del campionato. Lo riporta La Nazione.
VIOLA NEWS news viola stampa Il CT della nazionale femminile Andrea Soncin in visita al Viola Park
La Nazione
Il CT della nazionale femminile Andrea Soncin in visita al Viola Park
Soncin ha incontrato Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina femminile, nonché suo compagno di squadra nel Venezia nella stagione 1999/2000
© RIPRODUZIONE RISERVATA