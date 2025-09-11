Qui Napoli: Hojlund scalpita, dubbi su Anguissa

Il Napoli continua a preparare la sfida di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi. Di Lorenzo, Gilmour, Marianucci, McTominay, Meret e Politano sono rientrati dalle nazionali e hanno svolto lavoro differenziato. Sicuramente assente Rrahmani, al suo posto giocherà Beukema. Lukaku si sta curando in Belgio e così, a guidare l'attacco, dovrebbe esserci ancora Lucca con Hojlund che scalpita. Conte terrà conto anche del debutto in Champions League giovedì prossimo contro il Manchester City. In quest'ottica è da tenere d'occhio Anguissa che potrebbe partire dalla panchina dopo gli impegni con il Camerun. Lo riporta La Nazione.
Lukaku out per infortunio. Lucca in vantaggio su Hojlund
Il Corriere dello Sport, invece, la pensa diversamente rispetto a La Nazione. Su Anguissa, infatti, il quotidiano romano scrive: "Il centrocampista del Camerun ha chiuso la parentesi con la sua nazionale con una sconfitta pesante a Capo Verde, che complica la corsa verso i prossimi Mondiali. Per lui un viaggio intercontinentale e subito la necessità di ricaricare le energie: sabato a Firenze dovrà fare gli straordinari dopo aver giocato 160’ in due partite (70+90). Conte infatti dovrebbe schierarlo in campo dal primo minuto, con la conferma dei Fab 4 sulla linea mediana che appare lo scenario più probabile".
