Rep: “Fiorentina-Napoli, ritardo dei biglietti disagio per i viola”

Trecento. Nessun riferimento storico o cinematografico, piuttosto il dato definitivo della capienza del settore ospiti destinato ai tifosi del Napoli in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Come scrive La Repubblica, dopo giorni di tira e molla, riunioni e richieste, si torna sostanzialmente al punto di partenza. La partita non è delle più tranquille e malgrado le speranze del club azzurro, i tagliandi a disposizione per i sostenitori del Napoli saranno trecento. Chiaramente il ritardo con cui si è iniziata la campagna ha portato, e porterà, disagi alla Fiorentina che avrebbe potuto contare su un sold out quasi certo con i circa dieci giorni di vendita canonici. Sia in virtù dell’importanza della partita che per l’astinenza da stadio, attesa alla prima uscita stagionale al Franchi dopo quattro trasferte.
Proteste da Napoli—
La vendita per i residenti in Campania è quindi consentita esclusivamente per il settore ospiti con capienza 300 posti a patto che i suddetti tifosi siano sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Napoli.
Il mancato aumento del numero dei biglietti per i sostenitori della squadra di Conte, ha portato ad una dura presa di posizione dei tifosi ospiti della Curva A e della Curva B attraverso un lungo comunicato in cui annunciano la decisione di non prendere parte alla trasferta fiorentina.
