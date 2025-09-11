Rep: “Fiorentina-Napoli, ritardo dei biglietti disagio per i viola”

Trecento. Nessun riferimento storico o cinematografico, piuttosto il dato definitivo della capienza del settore ospiti destinato ai tifosi del Napoli in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Come scrive La Repubblica, dopo giorni di tira e molla, riunioni e richieste, si torna sostanzialmente al punto di partenza. La partita non è delle più tranquille e malgrado le speranze del club azzurro, i tagliandi a disposizione per i sostenitori del Napoli saranno trecento. Chiaramente il ritardo con cui si è iniziata la campagna ha portato, e porterà, disagi alla Fiorentina che avrebbe potuto contare su un sold out quasi certo con i circa dieci giorni di vendita canonici. Sia in virtù dell’importanza della partita che per l’astinenza da stadio, attesa alla prima uscita stagionale al Franchi dopo quattro trasferte.