Fiorentina-Napoli ad alto rischio: i divieti

Sabato sera la Fiorentina debutterà al Franchi contro il Napoli. La capienza del settore ospiti, alla luce dei lavori di ristrutturazione, è rimasta invariata rispetto a quella dello scorso campionato, cioè 300 posti. Tuttavia gli ultras azzurri hanno comunicato che diserteranno la trasferta di Firenze. In ogni caso la gara è considerata ad "alto rischio" dall'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi martedì ha adottato un dispositivo che contempla alcuni divieti che scatteranno dalle ore 17 di sabato fino alla conclusione della partita. Eccoli riassunti da La Nazione: