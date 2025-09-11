Viola News
La Nazione

Fiorentina-Napoli ad alto rischio: i divieti

Ecco i divieti che scatteranno dalle 17 di sabato 13 settembre
Redazione VN

Sabato sera la Fiorentina debutterà al Franchi contro il Napoli. La capienza del settore ospiti, alla luce dei lavori di ristrutturazione, è rimasta invariata rispetto a quella dello scorso campionato, cioè 300 posti. Tuttavia gli ultras azzurri hanno comunicato che diserteranno la trasferta di Firenze. In ogni caso la gara è considerata ad "alto rischio" dall'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi martedì ha adottato un dispositivo che contempla alcuni divieti che scatteranno dalle ore 17 di sabato fino alla conclusione della partita. Eccoli riassunti da La Nazione:

I DIVIETI

Vietata la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori in vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno della stadio, nell'area compresa nel seguente perimetro: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Affrico, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

Sarà, inoltre, vietata la detenzione di qualsiasi bomboletta spray contenente princìpi urticanti all'interno dello stadio e all'esterno dello stadio lungo il perimetro composto da: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d'Arrigo, viale De Amici, viale Lungo l'Affrico, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

