Cor. Fio: “La Fiorentina ha mostrato idea di programmazione spesso sconosciuta”

Che stavolta la Fiorentina avesse voglia di puntare (più) in alto lo si era intuito fin da quando, ritrovatasi all’improvviso senza allenatore, aveva deciso di puntare su Stefano Pioli. Un tecnico campione d’Italia, e al quale non si poteva proporre la solita «voglia di far meglio di un anno fa». E se lui stesso aveva parlato di necessità di «alzare il livello» prima di attaccare sui muri degli spogliatoi la data dell’ultimo trofeo alzato (13 giugno 2001, Coppa Italia) ci ha pensato Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato, a delineare l’obiettivo. "Vogliamo vincere un trofeo — le parole del direttore sportivo — e mi sembra normale visto che negli ultimi anni ci siamo andati molto vicini".