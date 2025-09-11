Il Corriere Fiorentino analizza la conferenza stampa di fine mercato estivo tenuta ieri da Daniele Pradè. Riportiamo la prima parte dell'articolo a firma Matteo Magrini:
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “La Fiorentina ha mostrato idea di programmazione spesso sconosciuta”
Che stavolta la Fiorentina avesse voglia di puntare (più) in alto lo si era intuito fin da quando, ritrovatasi all’improvviso senza allenatore, aveva deciso di puntare su Stefano Pioli. Un tecnico campione d’Italia, e al quale non si poteva proporre la solita «voglia di far meglio di un anno fa». E se lui stesso aveva parlato di necessità di «alzare il livello» prima di attaccare sui muri degli spogliatoi la data dell’ultimo trofeo alzato (13 giugno 2001, Coppa Italia) ci ha pensato Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato, a delineare l’obiettivo. "Vogliamo vincere un trofeo — le parole del direttore sportivo — e mi sembra normale visto che negli ultimi anni ci siamo andati molto vicini".
Parole che hanno trovato conferma in una campagna acquisti-cessioni mai così importante: 92 milioni investiti, e circa 60 milioni di passivo. "Il nostro obiettivo quest’estate era patrimonializzare, riscattando solo i prestiti che ci interessavano e non a caso oggi il nostro patrimonio in termini di rosa è raddoppiato". A parte Viti e Nicolussi infatti (facilmente riscattabili comunque) i viola hanno concluso soltanto acquisti a titolo definitivo dando un’idea di programmazione spesso sconosciuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA