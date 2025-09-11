Mutu ammette: “Mi rivedo molto in Fagioli, anche se in ruoli diversi”

L'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, intervistato da Tuttosport in vista di Juventus-Inter, ha parlato di molti temi, ma curioso quello legato alla scelta di due giocatori, uno per squadra, che gli somigliano:
Ne prendo due che hanno ruoli diversi. Parto dall'Inter e dico Barella. Ha grinta, ritmo, un'energia continua. Tra i bianconeri mi rivedevo prima in Fagioli: ha visione e intelligenza calcistica. Ripeto, diversi ruoli...
