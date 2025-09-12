Tuttosport rivela: “Contatti Napoli-Lucci per Kean, poi Conte scelse Lucca”

Destini che si incrociano: i campani avevano pensato al viola, poi hanno preferito Lucca

Questa estate anche il Napoli aveva pensato a Kean con degli approcci iniziali con il suo agente Alessandro Lucci, salvo poi dirottare verso Lorenzo Lucca, ritenuto da Antonio Conte e Giovanni Manna, per caratteristiche, più congeniale alla formazione azzurra come vice Lukaku. L'ex Udinese, al momento con due presenze in campionato e zero reti, deve iniziare a segnare per rintuzzare l’assalto alla maglia da titolare dell’ultimo arrivato Hojlund.