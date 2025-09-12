Questa estate anche il Napoli aveva pensato a Kean con degli approcci iniziali con il suo agente Alessandro Lucci, salvo poi dirottare verso Lorenzo Lucca, ritenuto da Antonio Conte e Giovanni Manna, per caratteristiche, più congeniale alla formazione azzurra come vice Lukaku. L'ex Udinese, al momento con due presenze in campionato e zero reti, deve iniziare a segnare per rintuzzare l’assalto alla maglia da titolare dell’ultimo arrivato Hojlund.
Tuttosport rivela: "Contatti Napoli-Lucci per Kean, poi Conte scelse Lucca"
Tuttosport
Tuttosport rivela: “Contatti Napoli-Lucci per Kean, poi Conte scelse Lucca”
Destini che si incrociano: i campani avevano pensato al viola, poi hanno preferito Lucca
Inoltre Lucca ha bisogno di ritrovare la chiamata in Nazionale, dopo che il ct Rino Gattuso l’ha escluso dalla doppia sfida contro Estonia e Israele. I duelli tra i due però partono da molto lontano, ai tempi delle giovanili quando l'attaccante viola vestiva la maglia della Juventus e l'ex Udinese quella del Torino. Lo riporta Tuttosport.
