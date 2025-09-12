Domani si gioca Juventus-Inter e la Gazzetta dello Sportha intervistato un doppio ex come Juan Cuadrado, giocatore del Pisa e anche noto volto della Fiorentina del passato. Ecco le sue parole su Firenze, ma non solo:
Cuadrado: “Il miglior Juan a Firenze. Cascatore? Che fastidio! Cado se mi toccano”
Le parole dell'ex Fiorentina
CASCATORE, DA FASTIDIO?
Beh, sì. Magari in alcuni episodi ho accentuato di più, ma se cado è perché sono stato toccato.
IL MIGLIOR CUADRADO?
A Torino e a Firenze
LA JUVENTUS?
Sono un tifoso bianconero. Mia madre vive ancora lì, i miei figli sono nati a Torino. Lucas ha sei anni, Lucia nove.
Ho vissuto otto stagioni magiche, ho vinto cinque scudetti e diverse coppe. L'unico rimpianto resta la finale di Champions persa a Cardiff
