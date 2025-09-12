Pioli a Sky: “Kean con Piccoli? Ecco come li vedo assieme in attacco”

Stefano Pioli, dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, ha rilasciato una breve intervista anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:
Non vediamo l'ora che arrivi il momento di scendere in campo. Il Napoli ha rinforzato una base già ottima, ma faremo la partita migliore possibile con le nostre qualità. Mi aspetto un Napoli completo, che proverà ad attaccare con le sue armi che sono diverse. Piccoli come Retegui con Kean? Roberto sa anche svariare, potrebbe giocare anche lui sotto la punta di riferimento. L'importante è che l'idea sia chiara ai giocatori. Moise è un centravanti molto forte, ha ancora margini di miglioramento ed è una grande freccia in più. Contro Conte? E' uno dei migliori al mondo, ha sempre vinto, sono certo che entrambi prepareremo una partita di strategia che comunque sarà decisa dalle scelte dei giocatori. Gudmundsson? Sta meglio, ha lavorato più che altro in piscina. Proviamo fino all'ultimo, ci dà tante soluzioni
