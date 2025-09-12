Bove ringrazia Firenze, la Fiorentina e i fiorentini: “Vi porterò sempre con me”

Bellissime parole quelle spese da Edoardo Bove per Firenze, la Fiorentina e tutti i fiorentini

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 17:17)

Ieri Edoardo Bove(sotto contratto alla Roma fino al 2028 dove è rientrato al termine della scorsa stagione dal prestito alla Fiorentina) si è rivisto al Viola Park, casa sua per un anno. Nelle immagini pubblicate dalla società viola, si è potuto vedere il grande affetto dei suoi ex compagni con abbracci e sguardi pieni di amore.

Oggi, il centrocampista classe 2002 ha voluto salutare e ringraziare la Fiorentina, i fiorentini e tutta la città di Firenze, tramite un post su Instagram. Ecco le parole scritte dal calciatore romano e corredate da numerose foto in maglia viola:

Cara ACF Fiorentina,

ti ringrazio dal profondo del cuore.

Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi…

Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!

Cari Fiorentini,

in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore.

Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato.

Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!

Cara Firenze,

sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa.

Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi.

Te ne sarò per sempre grato!

Firenze

sei stata due volte Rinascita.

Edoardo