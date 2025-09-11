Viola News
FOTO – Chi si rivede! Bove al Viola Park. Il saluto con gli ex compagni

Le immagini direttamente dal centro sportivo
Redazione VN

La sua storia ha commosso il mondo del calcio e non solo. Oggi Edoardo Bove è tornato a far visita al Viola Park per salutare i suoi ex compagni dello spogliatoio viola. Lo ha reso noto la stessa Fiorentina attraverso un post sui propri canali social in cui il ragazzo abbraccia tutta la squadra. Una bella scena direttamente dagli spogliatoi.

