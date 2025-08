Doveri racconta: “Il malore di Bove mi ha cambiato. Tiferò sempre per lui”

"Non ho mai tifato per nessuna squadra. Non riuscivo ad affezionarmi ad un club, anche se avrei voluto essere come Baggio, ma dal giorno di Fiorentina-Inter tifo per un grande calciatore: Edoardo Bove. Spero possa far bene in qualsiasi cosa farà nella vita. Sarebbe bellissimo se riuscisse a tornare in campo con le scarpe da gioco. Da quel giorno ho cambiato valutazioni di mille cose."